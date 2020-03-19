Kozan Cumhuriyet Başsavcılığından korona virüs tedbirleri - Son Dakika
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Kozan Cumhuriyet Başsavcılığından korona virüs tedbirleri

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde adliye, kapalı ve açık ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik kurumu binaları ile tüm birimleri dezenfekte edildi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığından korona virüs tedbirleri, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde adliye, kapalı ve açık ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik kurumu binaları ile tüm birimleri dezenfekte edildi.


Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, her gün rutin dezenfekte işlemlerinin devam edeceği belirtilerek "Adliye binası, cezaevi ve denetimli serbestliğin belirli yerlerine el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Adliye binası, cezaevi ve denetimli serbestlikteki girişlerde ateş ölçer cihaz ile ölçüm yapılmaktadır. Girişlerde arama işlemi eldiven ve maske takılarak yapılmaktadır. Gerekli hijyen şartlarının sağlanması titizlikle takip edilmektedir" denildi.


16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve ivedi dosyalara ilişkin duruşmalar hariç tüm duruşma ve keşif işlemlerinin ileri bir tarihe ertelendiği vurgulanan açıklamada, "Verilen duruşma tarihleri her bir mahkeme tarafından dosya taraflarına bildirilecek. İcra Müdürlüğünde 2. bir emre kadar haciz ve keşiflerin ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir hariç ertelenmesine karar verilmiştir. Daha önceden verilen satış günlerinin aynen süresinde yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ADANA

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:15 Kaynak: İHA

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