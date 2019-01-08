Son Dakika Haberleri: Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil 2018'i Değerlendirdi

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil 2018'i Değerlendirdi

38 dakika önce

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, 2018 yılı içerisinde ilçe genelinde yapılan operasyonlarda 345 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 185'inin tutuklandığını, 160'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil 2018'i Değerlendirdi, System.String[]
Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, 2018 yılı içerisinde ilçe genelinde yapılan operasyonlarda 345 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 185'inin tutuklandığını, 160'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başta silah ticareti olmak üzere bahis, fuhuş, tefeci, uyuşturucu ve hırsızlık gibi birçok olayla ilgili operasyonun gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve haklarında suç unsuru bulunan zanlıların da tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade eden Yeşil, amaçlarının devletin gücün hissettirerek vatandaşların huzurunu sağlamak olduğunu dile getirdi.

Yeşil, operasyonlarda 345 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 185'inin tutuklandığını, 160 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek suç ve suçlularla mücadelenin etkin bir şekilde süreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Kozan, Güncel
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