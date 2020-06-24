Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yeşil'den veda ziyaretleri - Son Dakika

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yeşil'den veda ziyaretleri
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı vekili olarak atanan Mustafa Yeşil, veda ziyaretleri kapsamında ilçede şehit ailelerini ziyaret etti.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı vekili olarak atanan Mustafa Yeşil, veda ziyaretleri kapsamında ilçede şehit ailelerini ziyaret etti.
Şehit aileleriyle şehitliğe giden Yeşil, burada şehitlerin mezarına çiçek bıraktı ve dua etti.
Şehit aileleri de her zaman yanlarında olan Yeşil'e teşekkür ederek, görevinde başarılar dilediler.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:41 Kaynak: AA
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