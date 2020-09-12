Kozan'da 100 kişiye 90 bin lira maske cezası - Son Dakika

Kozan'da 100 kişiye 90 bin lira maske cezası
Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 100 kişiye 90 bin lira para cezası kesildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 100 kişiye 90 bin lira para cezası kesildi.
Adana genelinde de artış gösteren korona virüs tedbirlerine karşı valilik ve kaymakamlıklar ek tedbirler uyguladı. Aylardır sürekli uyarılan Kozanlı vatandaşlar ilçe genelinde maskesiz gezmeyi sürdürünce para cezası kaçınılmaz oldu. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler maske takmayanlara ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları başka vatandaşların hayatını tehlikeye soktukları için ceza işlem uygulamaya başladı. Yapılan denetimlerde 100 kişiye 90 bin lira para cezası kesildi. - ADANA
Son Dakika Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor 65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 48 can kaybı,1509 yeni vaka tespit edildi Ters şeritten giden alkollü sürücü dehşet saçtı! 3 otomobile çarptı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti TT Arena'da müthiş gol! Meşin yuvarlak 4. kez ağlarla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşuna tepki: Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Ortaklıktan çıkarılan şahıs, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti