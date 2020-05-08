Kozan'da 100 yaş üzeri annelere ziyaret - Son Dakika

Adana'nın Kozan İlçe Müftülüğü, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve ilçe Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi işbirliğinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu, ilçede yaşayan 100 yaş ve üzeri yaştaki anneleri ziyaret ederek anneler gününü kutladı.



İlçe Müftüsü Celil Karaca, Kozan Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Gökboğa ve Belediye Sosyal Hizmetler Birimi Sorumlusu Bilal Özata, ziyaret ettikleri annelerin günlerini kutlayarak çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.



İlk olarak ziyaretçi heyet Türkeli Mahallesi İnci Apartmanında ikamet eden 1910 doğumlu Havva Kocatürk'ü ikamet ettiği apartman dairesinde ziyaret ederek gününü kutladılar. Havva Kocatürk ile sohbet eden İlçe Müftüsü Celil Karaca ve beraberindeki heyet Kocatürk'ün bu yaşa kadar yaşamış olduğu anılar ve mazilerini de dinlemeyi ihmal etmediler.



Ziyarette konuşan Müftü Karaca, "Kozan'ımızda yaşayan yüz yaş ve üzerindeki annelerimizi tespit ettik. Sayın Kaymakamımızın da bilgileri dahilinde bu annelerimiz evlerinde ziyaret edilerek bu zor günlerinde evlerinden çıkamayan annelerimizi ziyaret edip hem hayır dualarını almak, hem gönüllerini almak, hem de anneler gününü de kutlamak üzere Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Belediyeden ekiplerimiz ile ziyaretler gerçekleştiriyoruz" dedi.



"Kimlikte 1910 doğumluyum ama gerçek yaşım 85 civarı"



Kimliğinde 1910 doğumlu olan ancak kendisinin 25 yaş büyük yazıldığını iddia eden Havva Kocatürk, "Benim yaşım değil bu. Ben emanet kendi yaşımı taşıyamadım. Ben çok zorluklar ile karşılaştım ama çok şükür iyiyim. Gerçek yaşım 80'in üzerinde. Tüm annelere sağlıklar dilerim Allah'tan af ve afiyetler dilerim. Kimlikte 1910 doğumlu görünüyorum ama 85 yaşının üzerindeyim tahminen. Asil bir Çerkez ailesinden geliyorum. Peygamber Efendimizin birinci halifesi Hz. Ebubekir'in soyundan geliyorum" diye konuştu.



"Bankadaki 100 bin liramı huzurevine bağışlamak istiyorum"



Bankada birikmiş 100 bin Türk Lirası nakit parası olduğunu ve bu parayı ilçeye bir huzurevi yapılması durumunda bağışlayabileceğini İlçe Müftüsü Celil Karaca'ya bildiren Havva Kocatürk, "Daha önce bahçem vardı onu sattım. Parasını hayra adıyorum. Bu parayı bankada bekletiyorum. Eğer bu huzurevi gibi, düşkünler yuvası gibi bir yer açarsanız bu parayı oraya bağışlamayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kozan Sosyal Hizmetler Kurucu Müdürü Mustafa Gökboğa ise, "Bugün Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş ve Sayın İlçe Kaymakamımız Şafak Gürçam'ın talimatlarıyla ilçemizde bulunan yüz yaş üstü annelerimizin Vefa Sosyal Destek Grubu olarak anneler gününü kutlamak üzere ziyaretlerde bulunuyoruz. Dinimizde biliyorsunuz annelerimiz çok kutsal. Cennet annelerimizin ayakları altında. Dolayısıyla bu bizim için ayrı bir gurur. Her birisi yüz yaşın üzerinde. Bir çok yaşanmışlıklar var. İnşallah bugünkü ziyaretlerimizde onlardan bir şeyler alıp kendimize buradan hediyeler çıkartacağız" dedi.



Ziyaretçi heyet daha sonra ilçeye bağlı Çukurköprü Mahallesi'nde ikamet eden 1914 doğumlu Kudret Aba ve yine ilçe merkezi Çanaklı Mahallesi'nde ikamet eden 1916 doğumlu Hatice Abalı'yı evinde ziyaret ederek çiçek ve çeşitli hediye takdiminde bulunup anneler gününü kutladı. - ADANA