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Kozan'da 101. yıllık kurtuluş coşkusu - Son Dakika

Kozan'da 101. yıllık kurtuluş coşkusu

02.06.2021 14:51

Kozan'da 101. yıllık kurtuluş coşkusu Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı.

Kozan'da 101. yıllık kurtuluş coşkusu

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı.

Kutlamalar Hoşkadem Camii önünde sabah saatlerinde 7 pare top atışı ile başladı. Temsili milis kuvvetlerinin ve atlı birliklerinin Kozan'a girmesi ile devam eden program zincirlenmiş Hürriyet Kızının temsili olarak kurtarılması ile devam etti. Hoşkadem Camii imam hatibi Abdurrahman Yılmaz Kozan'ın kurtuluşunda canlarını feda eden şehitler için dua etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da yaptığı konuşmada, 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gece yarısından sonra işgal kuvvetlerinin Kozan'ın yerli Ermenilerini de yanlarına alarak Kozan'ı boşalttıklarını anlattı. Özgan, "2 Haziran 1920 günü Türk Milis Kuvvetleri Kozan'a girmiş 1 yıl 2 ay 24 gün işgal altında kalan Kozan ve çevresini düşmandan temizlemişlerdir. Vatan söz konusu olunca Çukurova'yı kanlarıyla yıkayan Aziz ecdadımızı rahmet ve şükranla anıyor bu tarifsiz mücadelenin ışığıyla Türk doğmanın Kozanlı olmanın haklı hazzını yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz" dedi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise konuşmasında Türk milletinin her zaman kalleşlerin ve düşmanların karşısında korkusuz bir nefer olmasını bildiğini ifade ederek, "Vatanı için, bayrağı için, devleti için kendini feda etmekten kaçınmayan ecdadımızı rahmet ve şükranla anıyorum. 2 Haziran 1920 günü bağımsızlığa olan tutkusunu gösteren Kozan'ın vatansever insanları bugün de aynı azim ve kararlılığa sahiptir. Kozanımızın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar bu milletin vatanı için verdiği çabanın en güzel emeğini oluşturmaktadır. Şu bir gerçektir ki Türkler tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamıştır. Bundan sonra da kalmayacaktır. O yüzden Türk milleti ve devletini karşısına almayanlar bir değil bin kere düşünmelidir" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Kuva-yi Milliye Derneği Başkanı Mutlu Dağlı Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak şükranlarını sundular. Hoşkadem Camii önünde düzenlenen programın ardından protokol ve vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları, Atlı Birlikler ve Mehteran Takımı ile Şehitlik ziyaretine gittiler. Kozan İnkılap İlkokulu öğretmen ve öğrencileri de kurtuluşa özel program gerçekleştirdiler. Protokolün yürüyüş güzergahında öğrenciler ve öğretmenler Türk Bayrakları açarak kurtuluş coşkusuna ortak oldular.

2 Haziran Kurtuluş coşkusu Saim Bey'in mezarının ziyareti ve şehitler için okunan dua ile son buldu. Kutlama etkinliklerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da katıldı.

Kozan'da 101. yıllık kurtuluş coşkusu
Kozan'da 101. yıllık kurtuluş coşkusu
Kozan'da 101. yıllık kurtuluş coşkusu
Kozan'da 101. yıllık kurtuluş coşkusu

Haziran, Adana, Kozan, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kozan'da 101. yıllık kurtuluş coşkusu - Son Dakika


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