Kozan'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika

Kozan'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 15 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kozan'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 15 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Kozan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 15 mahkum, mide bulantısı ve kusma belirtileri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle cezaevi araçları ve ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan mahkumların yapılan doktor muayenelerinde durumlarının iyi olduğu ve tüm mahkumların taburcu edildiği öğrenildi. Taburcu edilen mahkumların yeniden cezaevi aracı ile Kozan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ADANA

Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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