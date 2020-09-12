Kozan'da 2 bin kişilik aşure ikramı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, hayırseverler Meliha Durakdemir ve Gülsüm Minik tarafından belediyesi aşevine yapılan malzeme desteğiyle hazırlanan aşureler tarihi Hoşkadem Camii önünde vatandaşlara ikram edildi.

Gencinden yaşlısına cami cemaatinin yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramında Başkan Kazım Özgan'ın talimatı ile hazırlanan aşureler Aşevi Müdürü Orhan Dağlı ve personelleri tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Geçmişte olduğu gibi bugünde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarımıza hayırseverlerimizin destekleri ile aşure ikramında bulunuyoruz. "Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Aşure Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenab-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kutsiyetini arttırmıştır. Bizlerde bugün Kozan Belediyesi olarak hemşirelerimizle beraber hayırsever kardeşlerimizin de destekleri ile belediyemiz aşevinde hazırlanan aşurelerimizin tadına bakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi - ADANA