Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu

11.05.2022 17:45

Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu Adana'nın Kozan ilçesinde 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Öğleden sonra saat 16.00 sularında etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeni ile araçlar ve sokaklar beyaza büründü.

Kozan Sanayi Sitesi, Şevkiye Mahallesi ve birçok bahçede su baskını yaşandı. Bazı evlerin zemin katlarına su girmesi sebebiyle itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu
Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu
Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu
Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu

YORUMLAR
500
Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı Kozan'daki silahlı saldırının zanlısı adli kontrolle serbest kaldı Kozan'daki silahlı saldırının zanlısı adli kontrolle serbest kaldı

Adana, Kozan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement