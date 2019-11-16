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Kozan'da 200 kiloluk domuz ölü olarak ele geçirildi
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, 200 kilo ağırlığındaki domuzu vurarak etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, 200 kilo ağırlığındaki domuzu vurarak etkisiz hale getirdi.
İlçeye bağlı Bucak Mahallesi Cennet Vadisi mevkisinde çiftçilerin kabusu olan, bahçe ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı, sürek avı gerçekleştirildi. 8 avcının köpekleriyle katıldığı avda 200 kilogramlık erkek domuz, bazı köpekleri yaraladı. 5-6 yaşlarında olan ve 10 santimetre uzunluğunda dişleri bulunan domuz, avcılar tarafından vurularak, etkisiz hale getirildi. - ADANA
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