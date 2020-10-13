Kozan'da 200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Kozan'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
13.10.2020 10:23
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir minibüste yapılan aramada, 200 litre sahte rakı ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir minibüste yapılan aramada, 200 litre sahte rakı ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Kozan-Adana karayolu üzerinde devriye görevini gerçekleştirdikleri esnada, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdular. Minibüste bulunan Serkan H. ve Hakan H. isimli şahısların GBT sorgusunu yapan jandarma ekipleri, araçta yaptıkları aramada 5 litrelik su şişelerine konulmuş 200 litre sahte rakı ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA
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