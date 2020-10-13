Kozan'da 200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir minibüste yapılan aramada, 200 litre sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Kozan-Adana karayolu üzerinde devriye görevini gerçekleştirdikleri esnada, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdular. Minibüste bulunan Serkan H. ve Hakan H. isimli şahısların GBT sorgusunu yapan jandarma ekipleri, araçta yaptıkları aramada 5 litrelik su şişelerine konulmuş 200 litre sahte rakı ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA