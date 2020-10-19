Adana'da 200 litre sahte rakı ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da düzenlenen operasyonda 200 litre sahte rakı ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesine kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, içinde S.H ve H.H'nin olduğu araçta 5 litrelik 40 pet şişede 200 litre el yapımı olduğu değerlendirilen sahte rakı buldu.
Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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