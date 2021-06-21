Kozan'da 2752 Sokakta Ağaçların Budama İşi Yapıldı - Son Dakika

Kozan'da 2752 Sokakta Ağaçların Budama işi yapıldı Kozan Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yol güzergahlarında bulunan ve sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçları budama çalışmaları devam ediyor.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde İlçe merkezinde bulunan 15 mahallede toplam 2752 sokakta sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçların budama çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaların kırsal mahallerde devam ettiği belirtildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "İlçe merkezinde bulunan trafikte görüşe engel olan ağaçların budama çalışmalarımız Park ve Bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz tarafından devam ediyor. Şehir merkezinde 2752 sokakta budak çalışmasını tamamlayan ekiplerimiz çalışmalarını kırsal mahallelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği herşeyin üstündedir" diye konuştu.