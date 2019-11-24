Son Dakika Haberleri: Kozan'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Kozan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kozan'da 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 11.25 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.


Sarsıntı can kaybı ve yaralanmaya yol açmadı. - ADANA

Deprem, Adana, Kozan, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:10 Kaynak: İHA
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Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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