Kozan'da 4.0 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:10 Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 11.25 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.
Sarsıntı can kaybı ve yaralanmaya yol açmadı. - ADANA
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