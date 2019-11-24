Son Dakika Haberleri: Kozan'da 4 büyüklüğündeki deprem
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Kozan'da 4 büyüklüğündeki deprem

6 saat önce

Adana'nın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, saat 16.33'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.

Kozan'da 4 büyüklüğündeki deprem, System.String[]

Adana'nın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, saat 16.33'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.

Gürçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından jandarma ve ilgililerle görüştüğünü belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Gürçam, "Şu ana kadar bize yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum yok. Ekiplerle irtibatımız devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kozan'da saat 16.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Jandarma, Deprem, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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