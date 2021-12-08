Kozan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ziyarete açıldı - Son Dakika

Kozan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi'nde ziyarete açıldı.

Fuarda 6 araştırma, 7 inceleme ve 8 tasarım olmak üzere 21 proje, ziyaretçilere sunuldu.

Fuardaki en önemli projenin tarımsal sulama sorununa yönelik hazırlanan proje olduğunu belirten Proje Danışmanı Mükremin Tanrıkulu, Kozan Barajı'nın son yıllarda tarımsal sulama için yetersiz kaldığını, kapalı sistem sulama sistemlerine geçildiğinde ise bu kaybın önemli ölçüde kurtarılabileceğini kaydetti.

Öğrencilerin, hazırladıkları proje kapsamında damlama ve kapalı devre sulama sistemleri ile ne kadar su tasarrufu yapılacağını tespit ettiklerini aktaran Tanrıkulu, "Damlama sistemine geçilmesi halinde sulanması gereken tüm arazi sulanabilecek, ikinci ürün ekilebilecektir. Bu da bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Temennimiz, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bu projenin ilgililer tarafından dikkate alınarak değerlendirilmesi yönünde." dedi.