Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu
1 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerince sabah saatlerinde söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:53 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerince sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
?Kozan ilçesi Henüzçakırı Mahallesi Kuşçular mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri gönderildi. 45 kişilik personelin 8 arazöz, 5 su tankı ile müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.
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