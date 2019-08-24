Son Dakika Haberleri: Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu
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Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu

1 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerince sabah saatlerinde söndürüldü.

Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerince sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
?Kozan ilçesi Henüzçakırı Mahallesi Kuşçular mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. 45 kişilik personelin 8 arazöz, 5 su tankı ile müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.


Sabah, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:53 Kaynak: DHA
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