KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

28.05.2022 23:15

ADANA'nın Kozan ilçesinde 6 farklı noktada orman yangını çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 6 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Kozanogluoluk mevkisinde bu saat 20.15'te 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. Kozan Orman İşletme ve çevre ilçelerden gelen 31 arazöz, 20 teknik ekip,1 greyder, 20 ilk müdahale aracı ve 200 personel ile yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yayılması engelledi. Yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alınrak bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 1,5 hektar alanın tahrip olduğu belirtildi.

KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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