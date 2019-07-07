Son Dakika Haberleri: Kozan'da 9 kişi mağarada mahsur kaldı
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Kozan'da 9 kişi mağarada mahsur kaldı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup kale eteklerinde bulunan mağarada mahsur kaldı.

Kozan'da 9 kişi mağarada mahsur kaldı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup kale eteklerinde bulunan mağarada mahsur kaldı. İtfaiye, CANKUR ve polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup, Kozan Kalesi eteklerinde bulunan Keşiş Mağarası'nda mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 9 kişilik grubun kurtarılması için çalışma başlattı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:12 Kaynak: İHA
İtfaiye, Polis, Adana, Kozan, 3. Sayfa
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