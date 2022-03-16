Kozan'da AB projesine katılanlara plaket verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan'da AB projesine katılanlara plaket verildi

16.03.2022 16:43
Kozan'da AB projesine katılanlara plaket verildi

Adana Toros Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülen ve AB tarafından desteklenen "Adana'nın unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürü" projesine katılanlara sertifika ve plaketleri verildi.

Adana Toros Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülen ve AB tarafından desteklenen "Adana'nın unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürü" projesine katılanlara sertifika ve plaketleri verildi.

Federasyon Başkanı Cenap Erol, Kozan Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nde düzenlenen törende, zengin bir mutfağa sahip olan kentin gastronomi konusunda ön plana çıkmasına katkı koymak istediklerini belirtti.

Erol, proje kapsamında bugüne kadar 30 yemek hakkında video ve fotoğraf çekildiğini, çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından projeye katılan 18 kişiye sertifika, katkıda bulunan 6 kişiye katılımcılar tarafından plaket verildi.

Törene Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Muharrem Say ile davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı Son dakika haberleri: Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı Son dakika haberleri: Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı

Avrupa Birliği, Toros Dağları, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozan'da AB projesine katılanlara plaket verildi - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:51:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kozan'da AB projesine katılanlara plaket verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement