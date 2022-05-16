Kozan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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Kozan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

16.05.2022 16:16
Kozan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, MHP Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MYK Üyesi Uğur Öztürk, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca ile vatandaşlar katıldı.

MHP İl Başkanı Avcı, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'da iddialı olduklarını söyledi.

Tüm kadrolarıyla sahada olduklarını belirten Avcı, "Hedef 2023 lider ülke Türkiye diyerek omuz omuza yürüyoruz. Adana'mızın ortak aklı, hemşerilerimizin feraseti, ikinci kez yol kazasına izin vermeyecektir. Allah'ın izni, kıymetli vatandaşlarımızın teveccühleriyle partimizin, Cumhur İttifakı'nın bayrağını göndere çekeceğiz." diye konuştu.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozan'da 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kozan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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