Kozan'da AK Parti'den cemaate maske ve seccade - Son Dakika

Kozan'da AK Parti'den cemaate maske ve seccade

Adana'nın Kozan ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından cuma namazı öncesi cemaate seccade ve maske dağıtımı yapıldı.

Kozan'da AK Parti'den cemaate maske ve seccade, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından cuma namazı öncesi cemaate seccade ve maske dağıtımı yapıldı.


Dört haftadan bu yana ilçe merkezindeki tarihi Hoşkadem ve Hoca Ahmet Yesevi gibi tarihi ve büyük camiler başta olmak üzere ilçe merkezindeki camilerde ve açık alanlarda kılınan cuma namazı dolayısıyla AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Gençlik Kolları Başkanı Av. Selçuk Cengiz ve parti yönetim kurulu üyeleri cemaate namaz öncesi seccade ve maske dağıtımlarını sürdürüyorlar.


Namaz öncesi cemaati sosyal mesafeyi korumaları konusunda da uyaran ilçe teşkilatının bu davranışı cemaat tarafından da olumlu karşılanıyor. - ADANA

AK Parti, Adana, Kozan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kozan'da AK Parti'den cemaate maske ve seccade - Son Dakika

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