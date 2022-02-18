Kozan'da anasınıfı öğrencilerinden kütüphaneye destek - Son Dakika

Kozan'da 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlkokulu anasınıfı öğrencileri sınıf kumbarasında biriken parayı okulda yapımı devam eden okul kütüphanesine bağışladı.

Sınıf öğretmeni Şenay Sel ve öğrenciler, sınıfa davet ettikleri okul müdürü Davut Özkan'a sınıfın ihtiyaçları için oluşturulan sınıf kumbarasını okul kütüphanesine kitap alınmak üzere teslim etti.

Özkan, bu anlamlı davranış için anasınıfı öğrencileri ve öğretmenine teşekkür etti.