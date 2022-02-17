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Kozan'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kozan'da aranan hükümlü yakalandı

17.02.2022 08:51
Kozan'da aranan hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir çok suçtan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir çok suçtan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu olmak üzere, silahla yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve şantaj suçlarından toplamda 13 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.D'yi (23) yakaladı.

Kozan Adliyesine sevk edilen O.D. tutuklanarak Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ADANA

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JASAT, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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