AK Parti Adana Milletvekili Doğru, Kozan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Doğru, beraberindeki AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgi ve partililerle birlikte bir bal kooperatifini ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Doğru, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kozan Ticaret Odası'nı da ziyaret eden Doğru, Oda Başkanı Mustafa Kandemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bal sektörü temsilcileriyle görüşen Doğru, ilçede planlanan yatırım ve çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.