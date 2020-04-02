Kozan'da aşırı yağış sele neden oldu, evleri su bastı - Son Dakika

Kozan'da aşırı yağış sele neden oldu, evleri su bastı

Kozan'da evler sular altında kaldı, araçlar yolda mahsur

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinden akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran yağış sele dönüştü. Ağlıboğaz Mahallesinde dere taştı öte yandan ilçe merkezinde ev ve işyerleri sular altında kalırken araçlar ana caddelerdeki su taşkınlarında mahsur kaldı.

Adana'nın Kozan İlçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış mahallede sel ve su baskınlarına neden oldu. Sele ve su baskınına dönüşen yağış nedeniyle Orçan Hüseyin Caddesi üzerinde oluşan sel nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Hasanpaşa Mahallesi Çoskun sokakta su baskını nedeni ile kanalizasyon suyu birbirine karışması üzerine vatandaşlar yetkililerden alt yapı sorunun çözülmesini istedi. Belediye ekipleri selden etkilenen bir çok mahallede su tahliye çalışması gerçekleştiriyor.

Hasanpaşa Mahallesi Çoskun sokakta bulunan vatandaşlar Dereyatağı'nın taştığını belirterek Gülce Yaren Akgümüş evde kahve keyfi yerine evi su tahliyesi yapıyoruz. Buranın acil çözülmesini istiyoruz. Lağam suyu ile sel suyunu tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Şule Özgüner evin her yerini su bastığını ifade ederek Korona'dan değil bu pislikten öleceğiz. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Ağlıboğaz Mahallesinde de dere yatağının taşması üzerine mahalledeki evler sel suları altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile evlerinde biriken sel sularını tahliye etmeye çalışırken belediye itfaiye ve ASKİ ekipleri de selden etkilenen mahallelerde çalışma yapmayı sürdürüyor. Yağışların gece ve yarın etkili olması bekleniyor.