Kozan'da bal satış kooperatifi üyeleri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde kurulu Binboğa Bal Tarım Satış Kooperatifi üyeleri Türk Kızılay Kozan Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Kooperatif binasında "Hayat kurtarmak, senin kanında var" adıyla düzenlenen etkinlikte, 40 üyeden 26 ünite kan temin edildi.

Kooperatif Başkanı Emrah Zararsız, kan bağışının toplumsal yardımlaşmada önemli rolü olduğunu belirtti.

Toplumsal farkındalık için bu kampanyaya katılım gösterdiklerini ifade eden Zararsız, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.