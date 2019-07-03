Son Dakika Haberleri: Kozan'da bekçi kulübesi yakıldı
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Kozan'da bekçi kulübesi yakıldı

2 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir parkın içerisinde bulunan belediyeye ait bekçi kulübesi yakıldı.

Kozan'da bekçi kulübesi yakıldı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir parkın içerisinde bulunan belediyeye ait bekçi kulübesi yakıldı.
İddiaya göre, Türkeli Mahallesi Deli Hacı Dağlı Parkı'nda bulunan bekçi kulübesi gece saatlerinde motosikletle parka gelen 2 kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Kozan Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, olay kınandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:38 Kaynak: AA
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