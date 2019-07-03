Kozan'da bekçi kulübesi yakıldı
2 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir parkın içerisinde bulunan belediyeye ait bekçi kulübesi yakıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:38 Kaynak: AA
'nın Kozan
ilçesinde, bir parkın içerisinde bulunan belediyeye ait bekçi kulübesi yakıldı.
İddiaya göre, Türkeli
Mahallesi Deli Hacı Dağlı Parkı'nda bulunan bekçi kulübesi gece saatlerinde motosikletle parka gelen 2 kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Kozan Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, olay kınandı.
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