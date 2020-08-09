Kozan'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kozan'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurdoğlu Caddesi üzeri TOKİ Konutları ve Bucak Yol Kavşağının bulunduğu noktada meydana geldi.

Cadde üzerinde bir ikametin önünde meydana gelen olayda Uğur Sayıca adlı şahısı iddiaya göre tartışdığı ve kayını olduğu öğrenilen Gökhan G. Adlı şahıs elindeki bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı şahıs Uğur Sayıca olay yerine çağırılan ambulans ile ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Olay sonrası Sayıca'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı Gökhan G. İse polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.