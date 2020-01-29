Kozan'da bir iş yeri ile araca silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da bir iş yeri ile araca silahlı saldırı - Son Dakika

Kozan'da bir iş yeri ile araca silahlı saldırı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde önce park halindeki bir otomobile, daha sonra pastahaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Kozan'da bir iş yeri ile araca silahlı saldırı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde önce park halindeki bir otomobile, daha sonra pastahaneye silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.


Olay, Aslanpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce park halindeki Gamber Y.'ye ait 01 KAD 88 plakalı otomobile ve daha sonra Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki bir pastahaneye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay yerlerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çalışma başlatırken olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ADANA

Polis, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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