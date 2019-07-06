Kozan'da bir kişi otomobilinde vurulmuş halde otomobilinde bulundu
26 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
'nın Kozan
ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Ilıca
Mahallesi Köreken Tepesi mevkiinde meydana geldi. Sabah
erken saatlerde 01 Y 7689 plakalı park halindeki otomobilin olduğunu ve içinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gören vatandaşlar hemen jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde hareketsiz halde bulunan kişinin vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hayatını kaybeden kişinin Ali Barış
(39) olarak kimliği tespit edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA
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