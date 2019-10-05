Son Dakika Haberleri: Kozan'da bir kişi portakal bahçesinde ölü bulundu
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Kozan'da bir kişi portakal bahçesinde ölü bulundu

7 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde bir şahıs, portakal bahçesinde ölü olarak bulundu.

Kozan'da bir kişi portakal bahçesinde ölü bulundu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde bir şahıs, portakal bahçesinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Yılmaz (55) adlı şahıs, iddiaya göre çocuklarına portakal bahçesini sulamaya gideceğini söyledi. Yılmaz'ın eve geri dönmemesi üzerine babalarını arayan çocukları, Tuğrul Yılmaz'ın portakal bahçesinde cansız bedeni ile karşılaştılar. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Yılmaz'ın çevredekiler tarafından kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. - ADANA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
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