Kozan'da çatı katında yangın - Son Dakika
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Kozan'da çatı katında yangın

10.07.2022 21:50
Kozan'da çatı katında yangın

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sularında Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde 2 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangını çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önemleri aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürerken dumandan etkilenen 1 kişi Kozan Devlet Nastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. - ADANA

YORUMLAR
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Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da çatı katında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da çatı katında yangın - Son Dakika
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