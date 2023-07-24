Kozan'da CHP'nin delege seçimlerinde kavga çıktı - Son Dakika
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Kozan'da CHP'nin delege seçimlerinde kavga çıktı

24.07.2023 21:28

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kozan İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde çıkan kavga polis tarafından ayırıldı. Kavga nedeniyle delege seçimleri iptal edildi.

Kozan'da CHP'nin delege seçimlerinde kavga çıktı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kozan İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde kavga çıktı. Kavgayı polis ayırırken, delege seçimleri iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesinde yapılan delege seçimleri nedeniyle Tavşantepe Mahallesi'nde sandık kuruldu. Delege seçimi başladıktan bir süre sonra iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Yaşanan kavgadan dolayı Tavşantepe Mahallesi delege seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kozan'da CHP'nin delege seçimlerinde kavga çıktı - Son Dakika


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