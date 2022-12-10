Kozan'da çift römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 46 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde traktöre takılan çift römorkun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift römork takılı 01 VZ 639 plakalı Özay K. yönetimindeki traktör, ormanlık alana fidan dikimi dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kaza sırasında devrilen römorkta bulunan 47 kişi yaralanarak Kozan devlet hastanesine kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüsnü Kurt kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi. Burada tüm müdahalelere rağmen ağır Hüsnü Kurt hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ADANA