Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kuytucak Mahallesi Türkmen Gediği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 6 arazöz, 4 su tankı, 3 iş makinesi, 6 ilk müdahale aracı ve 72 personelle yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 dekar alanda zarara yol açan yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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