Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan ilçesine bağılı Kızıllar Mahallesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 6 arasöz, 4 su tankı, 1 greyder 6 ilk müdahale aracı 15 kişilik tırmık ekibi ve helikopter ile müdahale edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.