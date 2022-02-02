Üye Girişi
KOZAN'DA ÇOCUKLAR TAŞIMA KAR İLE EĞLENDİ - Son Dakika

KOZAN'DA ÇOCUKLAR TAŞIMA KAR İLE EĞLENDİ

02.02.2022 16:05

ADANA'nın Kozan ilçesinde kar görmeyen çocuklar meydana getirilen 8 kamyon kar ile eğlendi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kar görmeyen çocuklar meydana getirilen 8 kamyon kar ile eğlendi.

Kozan Belediyesi çocuklar için Çulluuşağı Yaylası'ndan 8 kamyon kar getirerek Türk Büyükleri Meydanı'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar ve aileleri kar ile doyasıya eğlendi. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, belediye şantiye şefi Saycan Say, Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda 8 kamyon kar getirdik. 4 kamyonunu Türk Büyükleri Meydanı'na 4 kamyonunu da çevre yolundaki parkımıza dökeceğiz. Kar görme imkanı olmayan çocukları eğlendirdik dedi.

Karda vakit geçiren Neslihan Özbek, Niğde'de okuyorum, orada da çok kar yağıyordu ama özlemişiz kardeşimle eğleniyoruz? dedi.

İbrahim Türksever ise Belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz. Torunlarımı getirdim onları eğlendiriyoruz? diye konuştu.

KOZAN'DA ÇOCUKLAR TAŞIMA KAR İLE EĞLENDİ
KOZAN'DA ÇOCUKLAR TAŞIMA KAR İLE EĞLENDİ
KOZAN'DA ÇOCUKLAR TAŞIMA KAR İLE EĞLENDİ

YORUMLAR
500

Kozan Belediyesi, Kozan, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOZAN'DA ÇOCUKLAR TAŞIMA KAR İLE EĞLENDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: KOZAN'DA ÇOCUKLAR TAŞIMA KAR İLE EĞLENDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement