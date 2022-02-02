KOZAN'DA ÇOCUKLAR TAŞIMA KAR İLE EĞLENDİ - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde kar görmeyen çocuklar meydana getirilen 8 kamyon kar ile eğlendi.

Kozan Belediyesi çocuklar için Çulluuşağı Yaylası'ndan 8 kamyon kar getirerek Türk Büyükleri Meydanı'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar ve aileleri kar ile doyasıya eğlendi. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, belediye şantiye şefi Saycan Say, Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda 8 kamyon kar getirdik. 4 kamyonunu Türk Büyükleri Meydanı'na 4 kamyonunu da çevre yolundaki parkımıza dökeceğiz. Kar görme imkanı olmayan çocukları eğlendirdik dedi.

Karda vakit geçiren Neslihan Özbek, Niğde'de okuyorum, orada da çok kar yağıyordu ama özlemişiz kardeşimle eğleniyoruz? dedi.

İbrahim Türksever ise Belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz. Torunlarımı getirdim onları eğlendiriyoruz? diye konuştu.