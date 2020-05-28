Kozan'da cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden kılınacak Cuma namazı için cami avlularında bulunan yeşil alanlar ibadete hazırlanıyor.



Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatıyla Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şantiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleriyle Şevkiye Cami, Hayriye Güral Cami yanındaki Hayriye Güral Parkı, Rauf Denktaş Parkı ve Cumhuriyet Parkı çevresinde, Üçgen Park bölgesinde cuma namazı kılınacak alanda genel bakım çalışmasını tamamlayarak alanı ibadete hazır hale getirdi.



Başkan Özgan ilçede ibadete açılan tüm alanların çevresinde yoğun bir çalışma yapıldığını kaydederek, "Uzun bir aranın ardından kılınacak Cuma namazı için dezenfekte, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Cuma günü halkımız sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, maske takma koşulu ile ibadetlerini yerine getirecektir. Rabbimize şükürler olsun" dedi. - ADANA