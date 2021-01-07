Kozan'da Cumhur İttifakı'ndan esnafa destek talebi - Son Dakika

Cumhur İttifakı Kozan Belediye Meclis Üyeleri, ocak ayı olağan meclis toplantısında esnafa destekte bulunulması için önerge verdi.

Toplantıda, Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa destek verilmesini talep etti.

Cumhur İttifakı üyeleri verdikleri önergeyle, tente ve ahşap yapılardan alınmasına karar verilen ücretin 1 yıl süreyle ertelenmesini, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle iş yerleri kapanan kahve, kıraathane ve kafe esnafına bir kez olmak üzere 1000 lira berber, kuaför salonlarına ise 750 lira destek verilmesini istedi.

Ayrıca önergede, belediye taşınmazlarında kiracı olarak bulunan esnafın kiralarının üç ay süreyle ertelenmesi ve erteleme nedeniyle faiz alınmaması talep edildi.

Meclis, görüşülen 18 maddenin ardından 8 Ocak Cuma yeniden toplanacak.

Konuyla ilgili ortak açıklama yapan AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, esnafa destek taleplerinin gündeme alındığını belirtti.