Son Dakika Haberleri: Kozan'da Dağılcak Sosyal Tesislerine saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kozan'da Dağılcak Sosyal Tesislerine saldırı

40 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde belediyeye ait Dağılcak Sosyal Dinlenme Tesislerinin camları kırılarak zarar verildi.

Kozan'da Dağılcak Sosyal Tesislerine saldırı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde belediyeye ait Dağılcak Sosyal Dinlenme Tesislerinin camları kırılarak zarar verildi.


Edinilen bilgiye göre, olay Kozan Feke Karayolu üzeri Dağılcak Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Ö.A. adlı şahıs iddiaya göre Kozan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Dağılcak Sosyal Dinlenme Tesislerinin restoran bölümündeki camları kırarak zarar verdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.


Kozan Belediyesi ile herhangi bir ilişiği bulunmadığı öğrenilen şahsın camları neden kırdığı bilinmezken Kozan Belediyesi'ne ait tesisin camlarını kırdığı iddia edilen şüpheli şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.


Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ise kişisel sosyal medya hesabından yapılan çirkin saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı.


Durumu sosyal medyadan öğrenen vatandaşlar ise olaya tepki gösterdiler. - ADANA

Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil altındaki kazazede, kriko yardımı ile kurtarıldı
Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan'da Dağılcak Sosyal Tesislerine saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]