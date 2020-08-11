Kozan'da dakikalar içinde hayat felç oldu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde kısa süre etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti. 10 dakika içinde balkonlardaki çamaşırlar uçtu, üçtü tabelalar koptu.

Kozan ilçesinde akşam saatlerinde 10 dakika yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Balkonda çamaşırı olan vatandaşların çamaşırları uçarken, ağaçlar rüzgardan yan yattı, apartmanların güvenlik demirleri kırıldı, tabelalar söküldü. Çarşı içinde bulunan gölgelikler söküldü. Bir anda bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. - ADANA