Kozan'da deprem
7 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 23.14'te merkez üssü Kozan olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybının olmadıgı kaydedildi.
(İHA)
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