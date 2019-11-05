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Kozan'da deprem

7 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.14'te merkez üssü Kozan olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybının olmadıgı kaydedildi.

(İHA)

Deprem, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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