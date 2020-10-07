Kozan'da EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı - Son Dakika

Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu idaresince öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için hazırladığı "EBA Mobil Destek Aracı" faaliyete başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 80 kilometre uzakta Toros Dağı eteklerinde bulunan Kapıkaya Mahallesi'ne giden EBA Mobil Destek Aracı öğrencilere hizmet verdi.

Açık havada, sosyal mesafe kuralarına uygun olarak yerleştirilen sıralara ateşleri ölçülerek alınan 16 öğrenci online derse katıldı.

Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ayhan Yıldırım, yaptığı açıklamada uzun bir aranın ardından öğrencileriyle bir araya geldikleri için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtti.