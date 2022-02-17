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Kozan'da emniyete araç desteği - Son Dakika

Kozan'da emniyete araç desteği

17.02.2022 12:11
Kozan'da emniyete araç desteği

Kozan ilçesinde, Kozan Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin desteğiyle emniyete müdürlüğüne alınan 3 aracın devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Kozan ilçesinde, Kozan Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin desteğiyle emniyete müdürlüğüne alınan 3 aracın devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, araç alımında katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak noktasındaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Gürçam, kısa süre önce İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde açılan narkotik biriminin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Kozan Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Ali Baysal, araçların anahtarlarını Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'a teslim etti.

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Hisarcık, Tragger, Polis, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozan'da emniyete araç desteği - Son Dakika


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