Son Dakika Haberleri: Kozan'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
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Kozan'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi, defnedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi, defnedildi.

Dün akşam saatlerinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Sezer Ç. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci'nin (19) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kozan ilçesine getirildi.

Asri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Demirci'nin naaşı toprağa verildi.

Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Melike Demirci'yi bıçaklayarak öldürüp kaçtığı iddiasıyla Sezer Ç, tutuklanmıştı.

Kozan'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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