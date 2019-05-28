Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
2 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:50 Kaynak: İHA
'nın Kozan
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından Kozan merkezli yapılan operasyonlarda ilçe merkezinde 18, Kayseri
'nin Develi
ilçesinde 2 ve Adana merkezde 2 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahsın ikametlerine bugün sabah 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ADANA
Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Yaralıya müdahale etmeye çalışan sağlık personelleri, iki kişi tarafından sopayla dövüldü
Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü
Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi