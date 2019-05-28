Son Dakika Haberleri: Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

2 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kozan merkezli yapılan operasyonlarda ilçe merkezinde 18, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 ve Adana merkezde 2 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahsın ikametlerine bugün sabah 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:50 Kaynak: İHA
Adana, Kozan, 3. Sayfa
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