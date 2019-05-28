Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
3 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:34 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 22 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin 2'sinin Adana
kent merkezinde, 2'sinin Kayseri
'nin Develi
ilçesinde, 18'inin ise Kozan ilçesinde yaşadığı belirlendi. Polis
ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonlarda Kozan'daki 18 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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