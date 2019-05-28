Son Dakika Haberleri: Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
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Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

3 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 22 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin 2'sinin Adana kent merkezinde, 2'sinin Kayseri'nin Develi ilçesinde, 18'inin ise Kozan ilçesinde yaşadığı belirlendi. Polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonlarda Kozan'daki 18 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:34 Kaynak: DHA
Adana, Kozan, Güncel
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