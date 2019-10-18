Kozan'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
1 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan ilçesinde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda farklı kentlerde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle R.T. (58), K.E.T. (39), Ş.Ü. (52) ve Ö.K. (45) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz Çağla Şıkel, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi