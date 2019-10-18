Son Dakika Haberleri: Kozan'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Kozan'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Kozan'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda farklı kentlerde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle R.T. (58), K.E.T. (39), Ş.Ü. (52) ve Ö.K. (45) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
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