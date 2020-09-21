Kozan'da gıda deposunda yangın - Son Dakika

Kozan'da gıda deposunda yangın

Yaklaşık 10 milyon liralık gıda ürünü kül oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı gıda deposunda çıkan yangında yaklaşık 10 milyon liralık ürün kül oldu. Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi Yüceloğlu Sokak üzerinde Yiğitol firmasına ait gıda deposunda sabaha karşı 04.00 sularında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri saatlerdir müdahale etti.

Deponun içerisinde her türlü gıda maddesinin bulunurken sabah gün ışığı ile birlikte yangının büyüklüğü de gözler önüne serildi. Depoda bulunan tüm gıda maddeleri yanarak kullanılmaz hale gelirken yaklaşık 10 milyon TL'lik gıda maddesinin küle döndüğü belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi etfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede elektik akımı kesilirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.